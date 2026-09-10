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«Мало, что показал». В Турции сравнили Батракова и Шиманьски после дебюта россиянина в ЛЧ

«Мало, что показал». В Турции сравнили Батракова и Шиманьски после дебюта россиянина в ЛЧ
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Турецкие журналисты и телеэксперты разобрали дебютную игру российского полузащитника Алексея Батракова в Лиге чемпионов УЕФА в составе «Галатасарая». Напомним, турецкий гранд в гостях проиграл «Спортингу» со счётом 1:3, ведя с 5-й по 27-ю минуты.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

Серхад Али Челиклер: «В Батракове я тоже вижу вайб Себастьяна Шиманьского».

Ылгаз Чынар: «Нет-нет, Батраков — хороший футболист».

Серхад Али Челиклер: «Шиманьский тоже был хорошим футболистом, но не забивал. Не забивает он так, как «десятка». Сегодня он, на мой взгляд, тоже мало, что показал. Я вообще почти не видел его у ворот в штрафной площади и её окрестностях».

Онур Тугрул: «Сегодня чаще всех с мячом в штрафной встречался Батраков — три раза. Это очень мало, но больше всего контактов было именно у него».

Серхад Али Челиклер: «Но это были неподходящие позиции. То есть получил мяч в штрафной и отдавал назад, например», — сказали телеэксперты в эфире спортивного канала NEO Spor. Слова журналистов приводит аккаунт в соцсети X Alkolik.

Отметим, российский полузащитник «Галатасарая» Батраков вышел в стартовом составе и был заменён на 64‑й минуте. Для 21-летнего Батракова это была первая игра за карьеру в Лиге чемпионов.

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