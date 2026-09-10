Карина Истомина заявила, что статус жены Смолова помог ей увеличить доходы

Жена бывшего нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова Карина Истомина призналась, что стала зарабатывать больше из-за статуса супруги футболиста.

По её словам, с приобретением нового статуса отношение к ней поменялось — подписчиков прибавилось, а рекламодатели стали платить больше.

«Сейчас я не просто Карина Истомина, а жена Фёдора Смолова. И, естественно, если ты, помимо жены Фёдора Смолова, являешься личностью и инфлюенсером, это ещё укрепляет твой бренд. И я же ещё попала в такое инфополе. Я же нишевый персонаж, а футбол — это совсем другое поле. Мы стали больше продавать, они стали предлагать больше цену», — сказала Истомина в подкасте «Без фильтров».

Фёдор Смолов и Карина Истомина поженились в июне 2023 года — пара расписалась после нескольких месяцев отношений.