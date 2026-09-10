Агент Батракова рассказал, какие ещё клубы интересовались игроком

Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, какие ещё клубы интересовались игроком перед переходом в турецкий клуб.

«Наполи», «Комо», «Монако», были и португальские клубы», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

20 августа Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года, перейдя из московского «Локомотива» — клубы договорились о трансфере за € 25 млн и согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма.

Также сообщалось об интересе французского «ПСЖ», но трансфер в клуб из Парижа не состоялся.

Накануне Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом».