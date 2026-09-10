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Жена Смолова в критическом тоне высказалась о свадьбе Криштиану Роналду

Жена Смолова в критическом тоне высказалась о свадьбе Криштиану Роналду
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Жена бывшего нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова Карина Истомина рассказала, что со скепсисом отнеслась к свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

– Случилась одна из самых ожидаемых свадеб последних лет. Это Роналду и Джорджина...
– Я к этой свадьбе очень скептически отношусь. Для меня эта свадьба не кажется какой-то суперклассной. Почему? Потому что они вместе уже 10 лет, у них четверо детей. Просто не очень понимаю вот этот концепт, когда вы не женаты, не расписаны официально, но это лично мой пункт.

Очень популярно, кстати, сейчас, когда у вас есть дети и вы не женаты. Да, это мне не подходит. Поэтому, когда я вижу, что вот мы поженились спустя там 15 лет совместной жизни, я говорю: «Ну, окей». Это как Джейсон Стетхэм с Роузи, они же тоже не женаты, да? Не женаты, но мы русские женщины этого не понимаем, — сказала Истомина в подкасте «Без фильтров».

Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес в августе.

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