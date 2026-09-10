Агент Батракова раскрыл секрет, из-за кого трансфер игрока в «Галатасарай» мог сорваться

Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, из-за кого трансфер футболиста в «Галатасарай» мог не состояться.

«Если бы Олег Валентинович [Белозёров] (глава РЖД. — Прим. «Чемпионата») не принял бы это решение, скорее всего, не смогли бы договориться. Возможно, сложилась так ситуация, чтобы клуб сам заработал. Деньги серьёзные. Борис Борисович [Ротенберг-младший] (генеральный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») хотел извлечь максимум пользы, — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Ранее сообщалось, что глава РЖД Олег Белозёров утвердил продажу Батракова, несмотря на позицию генерального директора «Локомотива» Бориса Ротенберга, который был против этого решения — он настаивал на увеличении суммы трансфера.

Белозёров одобрил трансфер Батракова в «Галатасарай» за € 25 млн, но поставил условие: турецкая сторона должна согласиться на более короткий срок рассрочки, чем изначально предложенные пять лет.