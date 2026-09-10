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Агент Батракова заявил, что трансфер игрока был оформлен за пару недель

Агент Батракова заявил, что трансфер игрока был оформлен за пару недель
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Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, что трансфер футболиста из московского «Локомотива» был оформлен за пару недель.

«Вся информация, которая была раньше, – на уровне посредников. Как только мы смогли переговорить напрямую с президентом – всё пошло довольно оперативно. С момента, как мы познакомились с президентом «Галатасарая» и до момента перехода прошло не больше двух недель», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа. Клубы договорились о трансфере за € 25 млн и согласовали рассрочку, в ходе которой будет выплачена эта сумма.

Накануне Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК