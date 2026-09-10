Агент Батракова заявил, что трансфер игрока был оформлен за пару недель

Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, что трансфер футболиста из московского «Локомотива» был оформлен за пару недель.
«Вся информация, которая была раньше, – на уровне посредников. Как только мы смогли переговорить напрямую с президентом – всё пошло довольно оперативно. С момента, как мы познакомились с президентом «Галатасарая» и до момента перехода прошло не больше двух недель», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.
Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа. Клубы договорились о трансфере за € 25 млн и согласовали рассрочку, в ходе которой будет выплачена эта сумма.
Накануне Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом».