Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, состоятся матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 10 сентября (время московское):

13:00. «Динамо-Барнаул» – «Челябинск»;

16:30. «Луки-Энергия» – «Урал»;

19:30. «Шинник» – «Торпедо».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.