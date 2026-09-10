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Расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 10 сентября 2026 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 10 сентября
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Сегодня, 10 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 10 сентября (время московское):

19:45. «Фенербахче» – «Рома»;
19:45. «ПСВ Эйндховен» – «Шахтёр»;
22:00. «Славия» Прага – «Ланс»;
22:00. «Комо» – «РБ Лейпциг»;
22:00. «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»;
22:00. «Бавария» – «Будё-Глимт».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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