Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 10 сентября (время московское):

19:45. «Фенербахче» – «Рома»;

19:45. «ПСВ Эйндховен» – «Шахтёр»;

22:00. «Славия» Прага – «Ланс»;

22:00. «Комо» – «РБ Лейпциг»;

22:00. «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»;

22:00. «Бавария» – «Будё-Глимт».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.