Видеообзор матча «Наполи» — «Арсенал» в 1-м туре Лиги чемпионов

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. В качестве главного арбитра выступил Гленн Нюберг из Швеции. «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

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На 75-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу