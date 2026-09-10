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Видеообзор матча «Наполи» — «Арсенал» в 1-м туре Лиги чемпионов

Видеообзор матча «Наполи» — «Арсенал» в 1-м туре Лиги чемпионов
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Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. В качестве главного арбитра выступил Гленн Нюберг из Швеции. «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эдегор – 75'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 75-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу