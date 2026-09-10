«Максимально недовольны». Тренер «Крыльев Советов» обозначил слабую сторону своей команды

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов считает домашние матчи слабой стороной своей команды. Он подчеркнул, что игроки проваливают встречи на своём поле. Однако Булатов заверил, что понимает, как исправить ситуацию. В трёх домашних матчах текущего сезона «Крылья Советов» дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Мы максимально недовольны тем, как у нас складываются домашние матчи. Максимально недовольны первыми минутами этих встреч. Понимаем, где надо исправлять, очень на это нацелены. И я надеюсь, мы делаем правильные шаги и идём к победе», — сказал Булатов в эфире телеканала «Матч ТВ».