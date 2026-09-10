«Зенит» объявил об уходе вратаря Дёгтева в «Оренбург»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе Александра Дёгтева в «Оренбург». Стороны заключили контракт аренды до конца сезона-2026/2027.

«Сине-бело-голубые желают Александру удачи!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Александр — воспитанник академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали, что в услугах Дёгтева также был заинтересован «Спартак». В итоге Дёгтев перешёл из «Сочи» в «Зенит».

21-летний Дёгтев играл за «Сочи» с января 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.