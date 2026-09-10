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«Локомотив» объявил о переходе Никиты Салтыкова в «Крылья Советов»

«Локомотив» объявил о переходе Никиты Салтыкова в «Крылья Советов»
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Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Также железнодорожники продлили контракт с футболистом до конца сезона-2028/2029.

«Никита Салтыков продлил контракт с «Локо» и ушёл в аренду в «Крылья Советов». Новый договор с 22-летним полузащитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Текущий сезон он продолжит в самарском клубе на правах аренды, где уже играл до перехода в «Локомотив». Желаем Никите успешно проявить себя и вернуться с новыми силами и опытом», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

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