«Локомотив» объявил о переходе Никиты Салтыкова в «Крылья Советов»

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Также железнодорожники продлили контракт с футболистом до конца сезона-2028/2029.

«Никита Салтыков продлил контракт с «Локо» и ушёл в аренду в «Крылья Советов». Новый договор с 22-летним полузащитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Текущий сезон он продолжит в самарском клубе на правах аренды, где уже играл до перехода в «Локомотив». Желаем Никите успешно проявить себя и вернуться с новыми силами и опытом», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».