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Кевин Андраде рассказал, как прошла его адаптация в «Зените»

Кевин Андраде рассказал, как прошла его адаптация в «Зените»
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Центральный защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал, как прошла его адаптация в санкт-петербургском клубе. К сине-бело-голубым Андраде присоединился в летнее трансферное окно, совершив переход из калининградской «Балтики». Ранее Кевин выступал также за «Платенсе» и «Америку».

«Могу сказать, что адаптация прошла очень хорошо и быстро. Меня и тренерский штаб, и команда приняли очень хорошо. Я оказался в клубе, который всегда борется за самые высокие места, и это повышает и требования, и ответственность. Но я во всех командах старался выполнять свои обязанности на максимум», — передаёт слова Андраде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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