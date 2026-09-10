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Ильзат Ахметов перейдёт в «Крылья Советов»

Ильзат Ахметов перейдёт в «Крылья Советов»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Ильзат близок к переходу в «Факел».

Этим летом Ахметов покинул «Зенит» в статусе свободного агента. Прошлый сезон 28-летний полузащитник провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. За «Зенит» уроженец Бишкека провёл 21 матч, не записав на свой счёт результативных действий. В 31 матче за «Крылья Советов» Ахметов забил два гола и сделал восемь результативных передач.

Самарская команда после семи туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает 11-е место в турнирной таблице.

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