Ильзат Ахметов перейдёт в «Крылья Советов»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Ильзат близок к переходу в «Факел».

Этим летом Ахметов покинул «Зенит» в статусе свободного агента. Прошлый сезон 28-летний полузащитник провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. За «Зенит» уроженец Бишкека провёл 21 матч, не записав на свой счёт результативных действий. В 31 матче за «Крылья Советов» Ахметов забил два гола и сделал восемь результативных передач.

Самарская команда после семи туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает 11-е место в турнирной таблице.