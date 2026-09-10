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Защитник «Зенита» Андраде: большое желание улучшить качество разговорного русского языка

Защитник «Зенита» Андраде: большое желание улучшить качество разговорного русского языка
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кевин Андраде заявил о желании улучшить знания в области русского языка. Он стремится добиться свободного разговорного уровня.

«Улучшаю уровень русского языка, дважды в неделю у меня занятия. Есть большое желание улучшить качество разговорного русского, и я к этому стремлюсь», — передаёт слова Андраде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Андраде перешёл в «Зенит» в 2026 году. Ранее колумбийский центральный защитник выступал в составе калининградской «Балтики».

«Зенит» после семи стартовых туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице.

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