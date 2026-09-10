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Главный тренер «Зенита» Семак: понимаем, что Головин далеко и востребован в своей команде

Главный тренер «Зенита» Семак: понимаем, что Головин далеко и востребован в своей команде
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи, что санкт-петербургский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину. Ранее сообщалось, что видеть в своей команде 30-летнего футболиста желают не только сине-бело-голубые, но и московский «Спартак».

«Тут столько слухов ходит, не знаю, откуда они берутся. Естественно, игрок, который демонстрирует хороший качественный футбол, в любой команде нашего чемпионата пригодился бы. Но мы понимаем, что он сейчас очень далеко и востребован в своей команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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