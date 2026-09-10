Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе 2026 года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был признан лучшим тренером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам июля и августа 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Стоит отметить, что Мусаев выиграл в голосовании экспертов РПЛ. В опросе телеэкспертов победил Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо». А болельщики выбрали лучшим тренером стартового отрезка чемпионата Дмитрия Игдисамова из ЦСКА. Однако, согласно правилам, именно мнение экспертов РПЛ является приоритетным в случае равенства голосов. Поэтому награда досталась Мусаеву.

В июле и августе в РПЛ «Краснодар» под руководством Мусаева набрал 18 очков за шесть матчей. «Быки» находятся на первом месте в турнирной таблице.