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Александр Головин не покинет «Монако»

Александр Головин не покинет «Монако»
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Российский полузащитник Александр Головин не покинет «Монако». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В последний день трансферного окна в Альфа-Банк РПЛ игрок не ведёт никаких переговоров о возможном уходе.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

За монегасков Александр выступает с 2018 года. Действующий контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде 30-летний футболист играл за московский ЦСКА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Головина в € 18 млн.

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