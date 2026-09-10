Леонид Слуцкий назвал главные воспоминания о работе в сборной России

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих главных воспоминаниях от работы во главе сборной России. Сейчас Слуцкий возглавляет медийную российскую национальную команду.

— Викторович, вы стали тренером сборной [медиафутбола] сейчас. До этого вы были тренером сборной только один раз — в 2016 году. Ваши главные воспоминания о том периоде?

— Их два. Первое — матч со Швецией, потому что если бы мы его не выигрывали, то всё, до свидания. Шведы бы выходили со второго места, а мы как были третьими, так бы и оставались. Вот, это первое воспоминание. Ну, и второе — сам Евро. Тогда мы были, безусловно, удручены, что так всё сложилось, но мне кажется, что сегодня мы можем только мечтать о том, чтобы участвовать в финальной части чемпионата Европы и играть там со сборными Англии, Уэльса и Словакии, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.