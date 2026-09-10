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«Локомотив» объявил о трансфере Николая Титкова из «Балтики»

«Локомотив» объявил о трансфере Николая Титкова из «Балтики»
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Пресс-служба московского «Локомотива» в телеграм-канале объявила о переходе полузащитника Николая Титкова, который прежде выступал за калининградскую «Балтику».

В нынешнем сезоне Титков принял участие в семи матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Николай является воспитанником системы «Локомотива». За первую команду железнодорожников 26-летний футболист провёл четыре матча. Прежде Титков также выступал за «Оренбург» на правах аренды.

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