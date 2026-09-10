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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов отреагировал на слухи о намерении арендовать Ульви Бабаева

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов отреагировал на слухи о намерении арендовать Ульви Бабаева
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов отреагировал на информацию о намерении клуба арендовать футболиста московского «Динамо» Ульви Бабаева. Газизов отметил, что махачкалинцы проявляют интерес к игроку.

«Не могу комментировать слухи. Да, в интересах нашего клуба Бабаев был и есть. Я бы сейчас со своей стороны ничего не форсировал по ряду причин», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бабаев является воспитанником московского «Динамо». За основную команду он провёл 26 матчей, забил пять голов и сделал один результативный пас. Контракт игрока действует до лета 2030 года.

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