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Объявлены судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Объявлены судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2026/2027
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

11 сентября, пятница

«Крылья Советов» – «Родина»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

12 сентября, суббота

«Факел» – «Балтика»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» Москва – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Рубин»: судья –