Дмитрий Губерниев: Сафонов — продолжатель традиций Яшина и Дасаева

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в номинацию на звание лучшего голкипера в 2026 году.

«Сафонов — один из лучших вратарей мира. Это ясно всем и без этого списка. Если он выиграет, я не удивлюсь. Он один из лучших вратарей мира, продолжатель традиций Яшина и Дасаева в этом смысле. Конкуренция прекрасная, там отличные вратари. Его появление в списке номинантов лишний раз характеризует Матвея Сафонова как одного из лучших вратарей мира. История приятная. Посмотрим, какое место он займёт. Если он выиграет, будет замечательно. Проиграет — менее блестящим вратарём он не станет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.