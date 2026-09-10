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Дмитрий Губерниев: Сафонов — продолжатель традиций Яшина и Дасаева

Дмитрий Губерниев: Сафонов — продолжатель традиций Яшина и Дасаева
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в номинацию на звание лучшего голкипера в 2026 году.

«Сафонов — один из лучших вратарей мира. Это ясно всем и без этого списка. Если он выиграет, я не удивлюсь. Он один из лучших вратарей мира, продолжатель традиций Яшина и Дасаева в этом смысле. Конкуренция прекрасная, там отличные вратари. Его появление в списке номинантов лишний раз характеризует Матвея Сафонова как одного из лучших вратарей мира. История приятная. Посмотрим, какое место он займёт. Если он выиграет, будет замечательно. Проиграет — менее блестящим вратарём он не станет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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