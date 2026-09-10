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«Оренбург» объявил о подписании Жоау Силвы

«Оренбург» объявил о подписании Жоау Силвы
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Португальский центральный защитник Жоау Силва продолжит карьеру в России. Футболист на правах свободного агента присоединился к «Оренбургу», об этом официально объявила клубная пресс-служба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Оренбург»

«Жоао Силва в ФК «Оренбург». ФК «Оренбург» заключил контракт с опытным португальским защитником. Силва — воспитанник «Браги». Выступал за молодёжные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортиейк», бразильский «Спорт Ресифи» и португальскую «Тонделу». Bem‑vindo, João», — написала пресс-служба оренбуржцев.

Интернет-портал Transfеrmarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего португальца в € 1,5 млн.

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