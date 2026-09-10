В «Зените» подвели итоги трансферного окна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги летнего трансферного окна для санкт-петербургского клуба. К сине-бело-голубым присоединились нападающий Фелипе Аугусто, полузащитник Артём Карпукас и защитник Кевин Андраде.

— Сергей Богданович, если можно, в двух словах — итоги трансферного окна для «Зенита». Кого удалось взять, мы знаем. А кого не удалось — из тех, кого хотели? Для «Зенита» кампания завершилась?

— Полагаю, да. Что-то получилось, что-то не получилось. Как обычно и бывает: у нас есть определённые цели и задачи, что-то из них мы смогли сделать, а что-то — не смогли. Вы сами знаете, кого мы смогли взять, а кого не смогли… Зачем это знать (улыбается)?

— А довольны ли итогами трансферного окна?

— Это внутренняя история клуба: перед каждым трансферным окном у нас есть задачи, которые мы намечаем — определяем, что нужно сделать. Что-то получилось, что-то — нет. Думаю, мы обсудим с руководством итоги трансферного окна немножко позже, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».