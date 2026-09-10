«Он может стать звездой мирового класса». В «Галатасарае» оценили дебют Батракова в ЛЧ

Член трансферного комитета «Галатасарая» Музафер Айгюн оценил дебют полузащитника команды Алексея Батракова в Лиге чемпионов. Российский хавбек принял участие в матче 1-го тура общего этапа со «Спортингом» (1:3). Батраков провёл на поле 64 минуты и был заменён.

«Как член совета директоров «Галатасарая» я внимательно слежу практически за каждым матчем нашей команды. Несмотря на юный возраст, Алексей Батраков — исключительно талантливый игрок с огромным потенциалом. В двух последних матчах и на тренировках он продемонстрировал, на что способен.

Его видение поля, качество передач, умение принимать верные решения в нужные моменты и влияние на игру в центре поля впечатляют. Но для меня примечателен не только его талант, но и трудолюбие, целеустремлённость, а также готовность постоянно учиться и совершенствоваться. Эти качества чрезвычайно важны для будущего молодого игрока.

Выступления на уровне Лиги чемпионов — важный опыт для любого молодого футболиста. Мы верим, что по мере накопления опыта на этом уровне Батраков станет ещё более сильным и зрелым игроком.

Очень довольны его игрой и прогрессом, который он уже продемонстрировал. Мы возлагаем большие надежды на него в будущем. Ему предстоит пройти долгий путь, если же он сохранит нынешнюю дисциплину, амбиции и стремление к развитию, искренне верю, что у него есть потенциал стать важной фигурой в европейском футболе, со временем звездой мирового уровня», — сказал Музафер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.