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«Он может стать звездой мирового класса». В «Галатасарае» оценили дебют Батракова в ЛЧ

«Он может стать звездой мирового класса». В «Галатасарае» оценили дебют Батракова в ЛЧ
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Член трансферного комитета «Галатасарая» Музафер Айгюн оценил дебют полузащитника команды Алексея Батракова в Лиге чемпионов. Российский хавбек принял участие в матче 1-го тура общего этапа со «Спортингом» (1:3). Батраков провёл на поле 64 минуты и был заменён.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

«Как член совета директоров «Галатасарая» я внимательно слежу практически за каждым матчем нашей команды. Несмотря на юный возраст, Алексей Батраков — исключительно талантливый игрок с огромным потенциалом. В двух последних матчах и на тренировках он продемонстрировал, на что способен.

Его видение поля, качество передач, умение принимать верные решения в нужные моменты и влияние на игру в центре поля впечатляют. Но для меня примечателен не только его талант, но и трудолюбие, целеустремлённость, а также готовность постоянно учиться и совершенствоваться. Эти качества чрезвычайно важны для будущего молодого игрока.

Выступления на уровне Лиги чемпионов — важный опыт для любого молодого футболиста. Мы верим, что по мере накопления опыта на этом уровне Батраков станет ещё более сильным и зрелым игроком.

Очень довольны его игрой и прогрессом, который он уже продемонстрировал. Мы возлагаем большие надежды на него в будущем. Ему предстоит пройти долгий путь, если же он сохранит нынешнюю дисциплину, амбиции и стремление к развитию, искренне верю, что у него есть потенциал стать важной фигурой в европейском футболе, со временем звездой мирового уровня», — сказал Музафер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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