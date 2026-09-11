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Ренн — Марсель: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Ренн» — «Марсель»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Ренн» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Стина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Ренн» — «Марсель» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
11 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре «Ренн» победил «Анже» со счётом 2:1. «Марсель» проиграл «Парижу» со счётом 2:3. В следующем туре красно-чёрные встретятся с «Лионом». Игра состоится 19 сентября. Подопечные Бруно Женезио сыграют с «ПСЖ» 20 сентября.

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

Календарь Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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