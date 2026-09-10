Матвей Кисляк оценил трансфер Ивана Олейникова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил трансфер хавбека Ивана Олейникова в армейский клуб. Футболист присоединился к красно-синим, совершив переход из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти встречах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

«С Иваном не знаком. Нигде не пересекались. Знаю, что он воспитанник ЦСКА. Это всегда приятно. Он очень хороший игрок. Уверен, добавит нам качества. Пожелаю ему двигаться без травм, помогать команде и добиваться целей», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.