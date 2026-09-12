«Страсбург» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

В минувшем туре «Страсбург» победил «Труа» со счётом 6:2. «Монако» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Страсбург» встретится с «Парижем». Игра состоится 19 сентября. Подопечные Филипе Луиса сыграют с «Лансом» (18 сентября).

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

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