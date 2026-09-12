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Страсбург — Монако: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Страсбург» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:15 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
1:0 Сане – 52'     1:1 Бруннер – 71'    

В минувшем туре «Страсбург» победил «Труа» со счётом 6:2. «Монако» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Страсбург» встретится с «Парижем». Игра состоится 19 сентября. Подопечные Филипе Луиса сыграют с «Лансом» (18 сентября).

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

Календарь Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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