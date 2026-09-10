Игрок ЦСКА Кисляк: не сказал бы, что мы играем стабильно

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что армейцы играют нестабильно в этом сезоне. После семи туров Альфа-Банк РПЛ красно-синие, набрав 15 очков, занимают второе место в турнирной таблице.

«Мы не обращаем внимания на таблицу. Прошло только семь туров. Это не показатель. В мае посмотрим, что будет. Сейчас рано делать какие-то выводы. Не сказал бы, что мы играем стабильно. Потеряли очки с «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Акроном». За счёт других вещей удаётся брать очки. В матче с «Факелом» так получилось сделать. Будем становиться лучше», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.