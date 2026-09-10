Иван Олейников опубликовал трогательный пост, посвящённый «Крыльям Советов»

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников трогательно попрощался с самарскими «Крыльями Советов», за которые он выступал до перехода в армейский клуб.

«Самара, спасибо за эти два года. Два года, которые были наполнены абсолютно разными эмоциями. Были победы и поражения, радость и разочарования, моменты, когда всё получалось, и моменты, когда было очень тяжело. Но, несмотря ни на что, я могу сказать, что эти два года были по-настоящему особенными для меня. Я очень рад, что однажды стал частью этой команды и этой большой футбольной семьи. Самара — особенный город. Здесь футбол действительно чувствуется, сколько раз именно ваша поддержка заставляла бежать вперёд, когда казалось, что сил не осталось. Спасибо каждому, кто поддерживал. Спасибо тем, кто верил в команду даже тогда, когда было сложно. Спасибо за эмоции, за атмосферу, за трибуны и за то, что никогда не оставляли нас. «Крылья Советов» — клуб с большой историей. Я искренне верю, что впереди у него ещё много больших побед и счастливых моментов. И от всего сердца желаю клубу, команде и каждому, кто за них болеет, только самого лучшего. А Самару я точно буду вспоминать с особым теплом. Спасибо каждому, кто был частью этих двух лет. Вы навсегда останетесь частью большой главы моей жизни», — написал Олейников в социальной сети.