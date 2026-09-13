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Брест — ПСЖ: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Брест» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Брест» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

В минувшем туре «Брест» победил «Гавр» со счётом 2:1. «ПСЖ» проиграл «Монако» со счётом 1:2. В следующем туре «Брест» встретится с «Осером». Игра состоится 19 сентября. Подопечные Луиса Энрике сыграют с «Марселем» (20 сентября).

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

Календарь Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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