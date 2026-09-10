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Владислав Тороп отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Владислав Тороп отреагировал на попадание в расширенный список сборной России
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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп отреагировал на попадание в расширенный список сборной России. Этой осенью российская национальная команда сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией.

«Мне очень приятно. Спасибо за доверие. Посмотрим, попаду ли в итоговый список. Обсуждали с Кафановым эту ситуацию. Он меня поздравил, как и Крамаренко. Но сейчас мы готовимся к «Рубину». Постоянная игровая практика — это хорошо и приятно. Мой прогресс будет оценивать тренерский штаб. Мне же надо давать свой максимум, чтобы команда шла вперёд», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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