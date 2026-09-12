«Боруссия» Д — «Падерборн»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Падерборн». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В минувшем туре «шмели» победили «Хоффенхайм» со счётом 3:2. «Падерборн» проиграл «Фрайбургу» со счётом 0:1. В следующем туре команда Нико Ковача встретится со «Штутгартом». Игра состоится 19 сентября. «Падерборн» сыграет с «Хоффенхаймом» (20 сентября).

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