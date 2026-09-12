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Боруссия Дортмунд — Падерборн 07: во сколько начало матча 3-го тура Бундеслиги 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Боруссия» Д — «Падерборн»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Падерборн». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д — «Падерборн» в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Силва – 5'     2:0 Нмеча – 80'     3:0 Нмеча – 89'    

В минувшем туре «шмели» победили «Хоффенхайм» со счётом 3:2. «Падерборн» проиграл «Фрайбургу» со счётом 0:1. В следующем туре команда Нико Ковача встретится со «Штутгартом». Игра состоится 19 сентября. «Падерборн» сыграет с «Хоффенхаймом» (20 сентября).

Календарь Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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