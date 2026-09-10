Матвей Кисляк оценил соперников сборной России в осенних товарищеских матчах

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк оценил предстоящих соперников национальной команды на осенних тренировочных сборах. Сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном, Нигерией и Намибией. Они пройдут в сентября и октябре 2026 года.

«Хорошие соперники. Жду с нетерпением матчи. Надеюсь, меня вызовут в сборную России», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.