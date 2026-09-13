«Эльверсберг» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Эльверсберг» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде» в Шпизен-Эльверсберге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Эльверсберг» победил «Боруссию» М со счётом 4:3. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке» со счётом 0:0. В следующем туре команда Винсента Вагнера встретится с «Шальке-04». Игра состоится 20 сентября. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Унионом» (18 сентября).

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