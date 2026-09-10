«Факел» хочет поменять главного тренера, есть три кандидата — источник

Воронежский «Факел» хочет поменять главного тренера. Окончательное решение ещё не принято, но сейчас вместо Олега Василенко рассматриваются три возможных кандидата: Марцел Личка, Дмитрий Кириченко и Заур Тедеев. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что Личка выразил готовность возглавить «Факел». Его запрос по зарплате — 2,2 млн рублей в месяц. Также чешский тренер попросил бонус 20 млн рублей за сохранение прописки в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. С Кириченко и Тедеевым «Факел» пока не обсуждал финансовые детали.

После семи туров Российской Премьер-Лиги воронежская команда набрала два очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.