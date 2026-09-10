Агент Батракова: думаю, через три года увижу Лёшу в «Барселоне»

Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, выразил надежду, что через несколько лет российский хавбек перейдёт в каталонскую «Барселону».

— Где вы видите Лёшу через пять лет?

— Когда контракт закончится (улыбается)?

— Я случайно выбрал цифру!

— Думаю, через три года увижу его в «Барселоне», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа. Турецкий клуб договорился с «Локомотивом» о трансфере за € 25 млн и согласовал рассрочку, в ходе которой будет выплачена эта сумма.