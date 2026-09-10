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«Урал» объявил о трансфере Кайнова из «Сочи»

«Урал» объявил о трансфере Кайнова из «Сочи»
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Пресс-служба екатеринбургского «Урала» объявила о переходе полузащитника «Сочи» Максима Кайнова на правах аренды с необязательным правом выкупа.

«Максим Кайнов переходит в «Урал». Футбольный клуб «Урал» договорился с «Сочи» об аренде полузащитника Максима Кайнова с необязательным правом выкупа. 24-летний футболист родился в Бронницах Московской области. Воспитанник СДЮСШОР имени Сыроежкина и УОР № 5 из Егорьевска. Выступал за тульский «Арсенал», «Сочи» и волгоградский «Ротор». За карьеру провёл более 200 официальных матчей, имеет опыт игры в РПЛ. Желаем Максиму успешной игры за «Урал», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале.

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