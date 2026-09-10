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Бубнов поделился ожиданиями от матчей сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией

Бубнов поделился ожиданиями от матчей сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с национальными командами Ирана, Намибии и Нигерии. Встречи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора.

«Значит, с Ираном… Если Иран будет играть тем составом, который на чемпионате мира был, мы не выиграем. Намибию вообще не знаю, что это за команда. Никогда в жизни не видел её. Допускаю, что может быть крупная победа. С Нигерией… Нигерийцы тоже, если приедут играть своим основным составом… Мы не выиграем», — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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