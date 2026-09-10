Жоау Силва прокомментировал переход в «Оренбург»

Португальский центральный защитник Жоау Силва прокомментировал свой переход в «Оренбург». Он присоединился к российскому клубу на правах свободного агента. Силва рассказал, что советовался перед трансфером с другими португальскими игроками, у которых был опыт выступлений в России.

Фото: ФК «Оренбург»

«Очень рад оказаться в Оренбурге. Я готов к тому, чтобы отдавать все силы и помогать команде. Перед переходом я пообщался со многими португальцами, которые раньше играли в РПЛ. И они все очень хорошо отзывались о чемпионате», — цитирует Силву пресс-служба оренбуржцев.

Интернет-портал Transfеrmarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего португальца в € 1,5 млн.