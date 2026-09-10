15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Силва прокомментировал переход в «Оренбург»

Жоау Силва прокомментировал переход в «Оренбург»
Комментарии

Португальский центральный защитник Жоау Силва прокомментировал свой переход в «Оренбург». Он присоединился к российскому клубу на правах свободного агента. Силва рассказал, что советовался перед трансфером с другими португальскими игроками, у которых был опыт выступлений в России.

Фото: ФК «Оренбург»

«Очень рад оказаться в Оренбурге. Я готов к тому, чтобы отдавать все силы и помогать команде. Перед переходом я пообщался со многими португальцами, которые раньше играли в РПЛ. И они все очень хорошо отзывались о чемпионате», — цитирует Силву пресс-служба оренбуржцев.

Интернет-портал Transfеrmarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего португальца в € 1,5 млн.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил об уходе вратаря Дёгтева в «Оренбург»