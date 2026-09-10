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«Ростов» объявил о трансфере Хлусевича из «Спартака»

«Ростов» объявил о трансфере Хлусевича из «Спартака»
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Пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале объявила о переходе защитника Даниила Хлусевича, который ранее выступал за московский «Спартак».

«Даниил Хлусевич – игрок «Ростова». Наш клуб подписал контракт с 25-летним защитником. В весенней части прошлого сезона Даниил играл на правах аренды за грозненский «Ахмат» – восемь матчей. Всего за карьеру в московском «Спартаке» он провёл 110 официальных матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач.

Также в активе игрока есть пять матчей за национальную команду России. Приветствуем Даниила и желаем как можно больше ярких игр в нашей команде!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

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