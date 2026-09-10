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«Динамо» объявило о трансфере Максимилиано Гутьерреса

«Динамо» объявило о трансфере Максимилиано Гутьерреса
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Московское «Динамо» на своих официальных страницах в социальных сетях объявило о трансфере чилийского вингера Максимилиано Гутьерреса. 22-летний футболист перебрался в Россию из аргентинского «Индепендьенте». Он подписал с «Динамо» контракт до 2031 года.

Фото: Скриншот из видео пресс-службы «Динамо»

Гутьеррес защищал цвета «Индепендьенте» с февраля 2026 года. Он провёл за аргентинский клуб 17 матчей, забил четыре гола и отдал два голевых паса. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гутьерреса в € 3 млн. Однако, по данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около € 7 млн.

Напомним, ранее «Динамо» на стадии медосмотра заблокировало два трансфера: эквадорца Гонсало Платы из «Фламенго» и бразильца Матеуса Мартинса из «Ботафого». У них были выявлены скрытые проблемы со здоровьем.

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