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Андраде: Артём Карпукас — прекрасный футболист

Андраде: Артём Карпукас — прекрасный футболист
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Защитник «Зенита» Кевин Андраде оценил новичка петербургской команды Артёма Карпукаса.

— Кевин, не так давно из «Локомотива» в «Зенит» перешёл Артём Карпукас. Вы достаточно много взаимодействуете на поле. Как бы вы оценили это взаимодействие и в целом этого футболиста?
— Не открою Америки: Артём — прекрасный футболист, я был хорошо знаком с его игрой и до «Зенита», поэтому мы очень быстро нашли общий язык. По поводу игры против бывших команд: у меня нет никакого рецепта, просто задача каждого игрока — показывать свой максимум на поле вне зависимости от того, бывшая это команда или нет. В ближайшую субботу, уверен, каждый из нас постарается проявить себя на сто процентов, потому что эта игра очень важна для нас, — цитирует Андраде сайт «Зенита».

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