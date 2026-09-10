Леонид Слуцкий: думаю, трансфер Кисляка будет стоить не меньше, чем Батракова

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке в контексте его возможного перехода в какой-либо европейский клуб.

— Матвей Кисляк. Человек, у которого трансфер не случился и пока вроде как не планируется, но всё-таки… Если Матвею Кисляку приходит предложение из Турции, например, тоже...

— Надо ехать.

— По потенциалу сравнимый с Батраковым игрок?

— Разные позиции, но в целом да. Мне кажется, Батраков и Кисляк — это такие две звёздочки, ну даже уже звезды в чемпионате России, которые могут уехать, которые могут стоить больших денег. Ну, Батраков, собственно говоря, это уже подтвердил. Думаю, трансфер Кисляка будет стоить не меньше как минимум.

— В вашем праймовом ЦСКА Кисляк играл бы?

— Ну… На его позиции играли там Вернблум, Эльм, Дзагоев… Точно имел бы шансы выходить в стартовом составе и конкурировать с названными игроками. Точно. Думаю, играл бы. Наверное, единственный из сегодняшнего состава ЦСКА, кто играл бы, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.