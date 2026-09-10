«Крылья Советов» объявили о трансфере Игнатенко в «Нижний Новгород»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в телеграм-канале объявила о переходе 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко в «Нижний Новгород».

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» достигли соглашения о трансфере 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко. Владимир присоединился к академии «Крылья Советов» в 16-летнем возрасте. В 2024 году форвард дебютировал за вторую команду клуба, а годом позже впервые сыграл за основной состав.

Всего в основе «Крыльев» он провёл 29 матчей, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей. Благодарим Владимира за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.