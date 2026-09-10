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Николай Титков прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Николай Титков прокомментировал свой переход в «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Николай Титков прокомментировал свой переход в московский клуб. Прежде хавбек выступал за калининградскую «Балтику».

— Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, и выиграть, естественно, порадовать болельщиков. Мне агент сказал, что есть такой вариант с «Локомотивом», долгие достаточно переговоры были. Очень рад вернуться в «Локомотив», домой, буду радовать болельщиков.

— Совсем недавно ты играл против «Локомотива», буквально несколько дней назад, где столичный клуб одержал первую победу в сезоне. Ты тогда уже знал, что переходишь? И если знал, с какими мыслями играл, эмоциями?
— Нет, тогда ещё не было как бы такого, что я уже точно перехожу. Были разговоры, и я играл, не зная, что через пару дней перейду уже в «Локомотив», — сказал Титков в интервью клубной пресс-службе.

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