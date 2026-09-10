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В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного

В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность обжалования решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) о полугодовой дисквалификации нарушившего антидопинговые правила экс-нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«ВАДА проводит проверку всех антидопинговых дел, чтобы убедиться в правильности применения правил, и оставляет за собой право обжаловать принятые решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствующих случаях. Что касается упомянутого вами дела (дела Заболотного. — Прим. «Чемпионата»), то эта проверка ещё не завершена», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

РУСАДА в начале августа дисквалифицировало Заболотного после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество из класса диуретиков.

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