«Спартак» обсуждает с «Ахматом» переход Самородова в последние часы ТО

Московский «Спартак» обсуждает с грозненским «Ахматом» переход нападающего Максима Самородова в последние часы трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Есть шанс, что трансфер будет осуществлён, но пока стороны не достигли согласия», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что «Ахмат» готов продать Максима Самородова в «Спартак» в летнее трансферное окно. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 3 млн.

«Спартак» (13) после семи туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Ахмат» (7) — 12-е.