15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обсуждает с «Ахматом» переход Самородова в последние часы ТО

«Спартак» обсуждает с «Ахматом» переход Самородова в последние часы ТО
Комментарии

Московский «Спартак» обсуждает с грозненским «Ахматом» переход нападающего Максима Самородова в последние часы трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Есть шанс, что трансфер будет осуществлён, но пока стороны не достигли согласия», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что «Ахмат» готов продать Максима Самородова в «Спартак» в летнее трансферное окно. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 3 млн.

«Спартак» (13) после семи туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Ахмат» (7) — 12-е.

Материалы по теме
Семак заявил, что руководство «Зенита» занимается вопросом судейства в матче с ЦСКА