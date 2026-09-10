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Алексей Батраков: «Барселона» — шаг моей мечты

Алексей Батраков: «Барселона» — шаг моей мечты
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Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков сообщил, что для него будет мечтой оказаться в каталонской «Барселоне». В летнее трансферное окно хавбек перешёл в турецкий клуб из московского «Локомотива».

— Как ты видишь свою карьеру? Давай нарисуем её.
— Хотел бы, наверное, выиграть трофеи с «Галатасараем». Максимально продвинуться в Лиге чемпионов. Наверное, потом сделать, может, какой-нибудь шаг своей мечты. В «Барселону» условно.

— «Барселона» — мечта?
— Да, но, опять же, я сейчас счастлив, безумно счастлив и постараюсь сделать максимум для «Галатасарая». Всё, чтобы они не пожалели о моём переходе, – сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

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